Corretora de imóveis homenageia clientes por seu Dia, de forma diferenciada

Comemorado anualmente em todo o país em 15 de setembro, o Dia do Cliente motivou a corretora de imóveis e integrante da Comissão de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa do Creci-PB, Aline Pontual, a felicitar, de forma diferenciada nesta quarta-feira, através de alguns, todos aqueles aos quais, com dedicação, afinco e profissionalismo, garante segurança e auxilia na realização de um bom negócio.

Sob a curadoria do Clube HS Histórias & Sabores, a homenagem foi materializada por meio de uma bandeja da Arte em Pinus em madeira de reflorestamento pinus, sustentável e reutilizável, com design exclusivo. A arte ficou por conta da Odara Estamparia Pensada (@odaraestampariapensada) e incluiu imagens de casas em condomínios horizontais (nicho de mercado em que Aline é especialista), ipês amarelos típicos de João Pessoa e representação de Jurandy do Sax como atração turística da cidade.

Itens genuinamente paraibanos

A bandeja contém um mini bouquet do Atelier RV (@rv.atelierfloral), personalizado com flores secas e essência exclusiva, com design desenvolvido por Rayane Vasconcelos, um duo de manteiga aromatizada e molho pesto artesanal, especiais da linha de finalização do Chef Filipe Rodriguez, do Quintal Restô (@quintal.resto); uma bolsa térmica da DiBufalo (@dibufalobr), exclusiva com três produtos de mozzarella de búfala, ideal para os amantes da boa gastronomia, incluindo alguns desenvolvidos na região da Campana da Itália: Mozzarella Manta, Burrata e Bocconcini Alla Panna.

Além disso, inclui um exemplar do livro “Os segredos das mulheres empreendedoras do mercado imobiliário”, do qual Aline é co-autora e discorre sobre “A arte de vender casas em condomínios horizontais”; uma porção de pain au chocolat, artesanalmente preparado com ingredientes selecionados da Padoca do Cicico (@padocadocicico); unidades de sourdough tradicional, sourdough de calabresa e sourdough de provolone com preparo longo e fermentação natural do Pão do Araújo (@paodoaraujo); sucos de frutas sazonais da Loca Como Tu Madre (@locacomotumadregastropub) em garrafas reutilizáveis, preparados pelo bartender da marca.

“Através dessa edição exclusiva, Aline Pontual presenteia seus clientes especiais e de gosto refinado, com peças feitas à mão. Todos os itens são genuinamente paraibanos, selecionados por uma curadoria também exclusiva do Clube HS Histórias & Sabores”, afirmou a empresária Carol Nóbrega.

Ela acrescentou que o propósito do Clube é conectar histórias da Paraíba e fortalecer o senso de comunidade, o que se conecta diretamente com o trabalho de Aline. “Em um dos capítulos do livro, ela conta um pouco da sua história inspiradora e no Instagram (@clubehs) apresentamos cada detalhe das empresas que compõem esse presente”, concluiu.

Sobre Aline Pontual

Atuou por quatro anos como operadora de financiamentos de um banco e por cinco numa empresa de vendas diretas. Iniciou a carreira no mercado imobiliário em 2015, trabalhou em três imobiliárias ao longo de 2017 e tornou-se autônoma, por meio da Aline Pontual Negócios Imobiliários em formato home office e online. É mentora do Instituto Quebre as Regras, leader coach e analista comportamental pela Academia Brasileira de Coach e Desenvolvimento Especialista na venda de casas em condomínios horizontais, tida como referência em seu nicho e conhecida em sua cidade como “corretora das casas”.

Foto: Deise Rathge

Assessoria Creci-PB