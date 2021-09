Detran-PB inicia novo leilão de veículos na modalidade on-line

O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) iniciou, nesta quarta-feira (15), às 9h, mais um leilão eletrônico de veículos, que se estenderá até a sexta-feira (17). No total, serão leiloados 1.288 carros e motos apreendidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com lotes divididos para os três dias de evento.

A abertura foi feita pelo presidente da Comissão de Leilão do Detran-PB, tenente-coronel Rafael Miranda, seguido pela venda dos veículos pela leiloeira Jéssica Magliano. De acordo com o Edital 002/2021, o leilão ocorre exclusivamente na modalidade on-line, realizado por leiloeiro público, com suporte técnico de empresa credenciada ao órgão para esse fim.

Por meio do site www.focoleiloes.com.br, onde se encontram as imagens dos veículos para visitação virtual e oferta de lances, os bens leiloados são classificados como recuperáveis e sucateados. Para participar do leilão de forma on-line basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros.

Ainda de acordo com o edital, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação. Mais informações podem ser obtidas na íntegra do edital, disponível no site www.detran.pb.gov.br, no ícone Leilão, em Editais de Leilão e no link Leilões 2021.

Para o superintendente do Detran-PB, Isaías Gualberto, o leilão tem o objetivo de esvaziar os pátios do órgão em todo o estado, lotados com veículos não resgatados por seus proprietários no devido tempo estipulado por lei.

https://paraiba.pb.gov.br