JOVEM É ASSASSINADO QUANDO VOLTAVA PARA CASA NO BAIRRO DO RANGEL EM JOÃO PESSOA

A Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (14) o homem suspeito de atirar contra um policial penal no início da tarde, em tentativa de assalto a uma pousada na praia da Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. Uma mulher, que seria comparsa do autor dos disparos, também foi detida durante a abordagem realizada a um ônibus que faz a linha entre Pipa e Natal, em Goianinha. A arma utilizada no crime foi apreendida. O casal foi levado à Central de Flagrantes da Zona Sul, na capital potiguar.