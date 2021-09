Novo decreto de João Pessoa libera retorno de público nos estádios e ginásios, permitindo até 20% da capacidade

Levantamento do IBGE apurou que o número de pessoas que declararam sua torcida para o Flamengo aumentou em 20% desde última pesquisa, em 2019

Foto: Mateus Bonomi/AGIF

Na última sexta-feira (27), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o levantamento que mostra o crescimento da população brasileira. Durante o processo, uma das perguntas que os pesquisadores fazem para as pessoas é clássica: para que time você torce. Segundo a pesquisa da instituição, a torcida do Flamengo segue como a maior do Brasil, mas abriu uma vantagem ainda mais larga na liderança.

Segundo o levantamento, a Nação conta com mais de 42 milhões de torcedores e tem criado um distanciamento ainda maior em relação ao segundo colocado, o Corinthians. Com 29.864.469 torcedores, o Timão ainda está quase 13 milhões de pessoas atrás do rubro-negro carioca, que tem uma torcida de 42.663.527, segundo os números atualizados do IBGE. E, de acordo com a pesquisa, a popularidade flamenguista só aumenta.

Foto: Mateus Bonomi/AGIF

Segundo os dados do IBGE, houve um aumento de pessoas que se identificaram como torcedores do Flamengo, que, agora, totalizam 20% da população brasileira. Com isso, o Mais Querido também lidera o ranking com folga, com o Corinthians (14%) e o São Paulo (8%) completando o pódio. Para chegar a esses números, a instituição usou como base os dados do último levantamento, feito em 2019, para o cálculo da crescente de torcidas.

