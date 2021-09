‘Se eu fosse um lobista, eu seria um péssimo lobista’, diz lobista Marconny à CPI

O presidente da Assembleia Legislativa de Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, visitou, nesta segunda-feira (13), o Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, que é referência no tratamento do câncer no Estado. A visita teve o objetivo de celebrar parceria para assegurar a qualidade do atendimento e em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição.

“Reconhecemos a importância deste Hospital, que tem salvado tanto as vidas dos nordestinos. A Assembleia Legislativa, através da minha visita, reconhece a excelência desse serviço prestado pela instituição aos paraibanos que sofrem com essa doença maligna que é o câncer. Viemos aqui para firmar parcerias entre o Laureano e os deputados, e buscar ajudar financeiramente essa grande instituição, que com certeza vai investir esse recurso da melhor forma possível”, ressaltou Galdino.

O presidente foi recebido pelo presidente da Fundação Napoleão Laureano, o médico Marcelo Lucena, e o diretor financeiro do hospital, o médico Carneiro Arnoud. “Adriano Galdino pôde testemunhar o trabalho que nós estamos fazendo, os equipamentos que nós conseguimos e que estão à disposição dos pacientes mais humildes. E para que nós possamos atingir esse objetivo, nós temos que contar com o apoio dos parlamentares, além do apoio da população. É essa a nossa luta diária”, disse.

Para o presidente da Fundação Napoleão Laureano, Marcelo Lucena, foi uma grata surpresa para a instituição, uma vez que a Assembleia Legislativa já é parceira do Hospital. “O encontro vem para aumentar mais ainda essa parceria. O deputado Adriano Galdino é muito sensível à causa do câncer na Paraíba, entende a importância do Hospital Napoleão Laureano para atendimento dos pacientes e vem para firmar mais um apoio”, finalizou.

Agência ALPB