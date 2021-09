3ºBBM combate grande incêndio em madeireira na cidade de Solânea

O 3º Batalhão de Bombeiro Militar foi acionado por volta das 02h00 da manhã desta sexta-feira (17) para uma ocorrência de incêndio em uma madeireira, na cidade de Solânea. As chamas atingiram tanto o terreno que servia de depósito quanto a estrutura da serraria.

Devido ao tipo e ao volume de material inflamável, o incêndio demandou uma grande equipe de bombeiros para combater as chamas e evitar que casas vizinhas fossem atingidas. Ainda pela manhã, uma guarnição do 2°BBM (Campina Grande) reforçou o efetivo que estava no local, atuando para extinguir todos os focos de incêndio.

Por volta das 10h00, com as chamas controladas, foi iniciado o trabalho de rescaldo (última etapa do combate, com a busca e extinção de focos de fogo ou brasas escondidas que podem reiniciar o incêndio), que se estendeu até às 17h30. Após dezesseis horas ininterruptas de trabalho, com mais de trinta bombeiros militares empenhados, foi concluída a ocorrência.

O Tenente-Coronel Paiva Neto, comandante do 4° Comando Regional de Bombeiro Militar (4°CRBM), o Major Moisés Filho (subcomandante do 4°CRBM) e o Major Fernando, comandante do 3°BBM, estavam presentes e atuaram no combate e na coordenação da ocorrência.

Ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais e as residências próximas ao local foram preservadas.

Militares que atuaram na ocorrência:

Tenente-Coronel Paiva Neto

Major Moisés Filho

Major Fernando

Tenente Danniel

Tenente Neves Jr

Subtenente Glauco

Sargento Josafá

Sargento Darlan

Sargento Betuel

Sargento Eugênio

Sargento Gonçalo

Sargento Noel

Sargento Emanuel

Sargento Jaelson

Sargento Galdino

Sargento Ferreira

Sargento Augusto

Sargento Freitas

Cabo Sena

Cabo Márcio

Cabo Ricarte

Cabo Sinval

Cabo Max

Cabo Freitas

Cabo Campos

Cabo Carvalho

Soldado Pedro

Soldado Fertonani

Soldado Gerson

Soldado Renata Leal

Soldado Nadilson

Assessoria de Comunicação / Relações Públicas – 3ºBBM