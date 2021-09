Acidente entre uma moto e um caminhão no centro da cidade de Belém/PB

De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, o trânsito para veículos na Avenida Dom Pedro II será liberado na tarde desta sexta-feira (17), a partir das 16h. A avenida foi interditada no sentido Centro-Bancários logo após uma cratera se abrir e um carro cair dentro do buraco, no último dia 3.

Mesmo com a liberação do trecho, que fica em frente ao Ibama, o gestor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), George Morais, disse que ainda serão feitos alguns ajustes no local. “Vamos liberar o trânsito, no entanto, ainda faremos pequenos ajustes como a revitalização da pintura da sinalização horizontal que foi desgastada e vamos instalar novamente o radar medidor de velocidade que é de 50km/h.

“Fica a orientação para que todos os motoristas transitem em baixa velocidade com redobrada atenção, pois ainda haverá a recomposição do canteiro central. Além disso, ampliaremos a liberação das faixas exclusivas para ônibus até o dia 26 de setembro para a readaptação até a normalidade total do trânsito na região”, completou George.

O secretário da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, afirmou que o asfalto no trecho revitalizado será feito na próxima semana. “O trânsito será liberado e vamos deixar fluir para que haja uma acomodação natural do terreno para na semana que vem seja feito o asfalto”.

