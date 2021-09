PESAR: Camila Toscano lamenta morte de ex-secretária de Cultura de Guarabira Marisa Alverga

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) lamentou, neste sábado (18), a morte da poetisa e radialista Marisa Alverga, do município de Guarabira, Brejo paraibana. Ela faleceu aos 83 anos após complicações em decorrência de uma cirurgia realizada nos últimos dias.

Marisa foi titular da Secretaria de Cultura na primeira gestão de Zenóbio Toscano em Guarabira, e também liderou a pasta nos mandatos da ex-prefeita Léa Toscano.

“Mais do que uma relação política, Marisa fez parte da nossa família, compartilhando os desafios e lutas da vida pública. Recebi a notícia com imensa tristeza e pesar. Perdemos uma mulher sensível, ciente do papel da arte na vida das pessoas e que sabia valorizar o talento de nossa terra. Que o Senhor Deus possa confortar o coração de todos”, lamentou a deputada.

Ativista cultural, Marisa era poetisa, professora, radialista e ex-presidente da Academia Guarabirense de Imprensa. Em 2007, recebeu a comenda Augusto dos Anjos na Assembleia Legislativa da Paraíba, por uma propositura do então deputado Zenóbio Toscano. Deixa filhos e net