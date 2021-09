Secretário de Meio Ambiente de Guarabira é submetido a cirurgia na garganta, mas passa bem

NOTA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA “MARISA DOS SETE INSTRUMENTOS”

A Secretaria de Cultura e Turismo do município de Guarabira, em nome dos artistas guarabirenses e dos seus colaboradores, vem manifestar os votos de Profundo Pesar pelo falecimento da professora, escritora, poetisa e gestora cultural Marisa Alverga Cabral, ocorrido na manhã deste sábado, 18 de setembro de 2021.

Além dos inúmeros trabalhos realizados em vários setores ao longo das décadas, notadamente no segmento das artes e incentivo à criação, Marisa Alverga se destacou por seu trabalho como titular desta Secretaria de Cultura, na primeira gestão de Zenóbio Toscano como prefeito de Guarabira, na década de 80, e ainda nos dois mandatos da ex-prefeita Léa Toscano.

A passagem de Marisa Alverga pela Secretaria de Cultura foi marcada por importantes ações formativas e inserção dos artistas guarabirenses em diversas atividades, além de estabelecer parcerias com outras instituições e com estudantes da rede pública de ensino.

Por curiosa coincidência, numa data como a de hoje (18 de setembro), no ano de 2007, Marisa Alverga Cabral recebeu a mais alta comenda cultural da Paraíba, em sessão na Assembleia Legislativa deste Estado, ao ser distinguida com a Medalha Augusto dos Anjos, numa propositura do então deputado e seu amigo pessoal, o saudoso Zenóbio Toscano de Oliveira.

Naquela ocasião na Assembleia Legislativa, o então deputado Zenóbio Toscano declarou em seu pronunciamento: “Poucas vezes esta Casa praticou um gesto com tanto sentimento de justiça, como o fez, por unanimidade, com a nossa propositura, para a concessão da comenda Augusto dos Anjos, o paraibano do século, à ativista cultural Maria da Luz Alverga Cabral, a “Marisa dos sete instrumentos”.

São os votos de pesar e reconhecimento de todos que fazem a Secretaria de Cultura de Guarabira, para seus familiares e amigos.

Tarcísio de Sousa Pereira

Secretário de Cultura e Turismo