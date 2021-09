Ator Luis Gustavo morre aos 87 anos

As medidas de contenção de gastos adotadas em caráter permanente pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba continuam gerando bons resultados. Um exemplo foi a redução de 12,17% no consumo de energia elétrica no primeiro semestre do ano. Isso demonstra a seriedade com que o órgão vem cumprindo suas responsabilidades diante da atual situação do País.

“Vale destacar que isso se deu bem antes da crise hídrica/energética que assola o país e motivou o governo federal a determinar no último dia 25, por meio do Decreto 10.779, a redução do consumo de energia elétrica, entre 10 e 20% nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022, por parte da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, na qual o Conselho está incluído”, afirmou o presidente Rômulo Soares.

Ele lembrou que a economia alcançada decorre de medidas, como desligamento de todos os equipamentos e iluminação no intervalo do almoço, programação de aparelhos de ar-condicionado para não menos do que 24°C, não deixar luzes de salas acesas quando de idas aos banheiros, aproveitamento da luz natural sempre que possível e desconectar aparelhos das tomadas quando não estiverem sendo utilizadas, dentre outras.

“Isso demonstra a responsabilidade da gestão na aplicabilidade da única fonte de receita do Creci-PB, que é a anuidade paga pelos corretores de imóveis, bem como a conscientização e a contribuição dos funcionários”, concluiu.

Segundo a especialista em compras, contratos e patrimônio do Órgão, Fernanda Serafim, aparelhos de ar condicionado modelo split, com tempo médio de oito anos de uso estão sendo gradativamente substituídos por outros, com tecnologias mais inovadoras, como gás ecológico, filtros diferenciados, baixo nível de ruído e custo de energia.

“Exigimos dos fornecedores o selo Procel, que garante um consumo mensal de energia pelo equipamento, menor do que o anteriormente consumido. Cinco desses aparelhos foram adquiridos e instalados na recente reforma realizada na Delegacia do Conselho em Campina Grande”, acrescentou.

Assessoria Creci-PB