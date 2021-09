Acompanhe ao vivo Vulcão em erupção nas Ilhas Canárias espanholas

Acompanhe ao vivo informações sobre o vulcão Cumbre Vieja em La Palma, nas Ilhas Canárias, que fica no continente africano. Ele entrou em erupção neste domingo (19). Esse vulcão é capaz de provocar um tsunami que atingiria todas a costa leste de todas as américas, ou seja, o que inclui a Paraíba, após um tsumani.

No noticiário, destaca que já ocorre saída de pessoas para outras localidades por conta da erupção do vulcão, que de acordo com autoridades, teve início às 11h12 (horário de Brasília). As primeiras informações é de que a erupção é de pequeno porte e ainda não há alerta de tsunami.

As Ilhas Canárias estão localizadas a 100 quilômetros da costa do Marrocos. Além desse vulcão, as ilhas cotam também como o de Teide, na ilha de Tenerife, e o de Timanfaya, na ilha de Lanzarote. Um deles entrou em erupção pela última vez em 1971. Já outro na ilha de El Hierro, teve uma erupção submarina em 2011.

