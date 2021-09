MPF libera vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a COVID-19 na Paraíba

Arte e fotos: https://drive.google.com/drive/folders/18y0IF4jJbGJeK4VYgwvZ38NnTlEjLoHj?usp=sharing

Negra e nordestina Rany Hilston estreia em Madrid no espetáculo “Tina El Musical”

De Pernambuco, a atriz, cantora, bailarina e compositora, Rany Hilston, integra o elenco de “Tina El Musical”, montagem oficial em Madrid, na Espanha.

Rany ficou conhecida do público de Teatro Musical, no eixo Rio-São Paulo, ao integrar o elenco de “A Pequena Loja dos Horrores” (2018), dando vida a personagem Chiffon, uma das musas e narradoras do espetáculo. Logo após, entre seus trabalhos está a participação no elenco de “70 doc. Musical”, produzido pela Brain +, com temporada no Rio de Janeiro e São Paulo.

Antes do início da pandemia do Coronavírus a atriz havia sido anunciada no elenco de “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate – O Musical”, que teve sua estreia adiada. Durante a pandemia, a atriz foi convidada para audicionar para “Tina El Musical”, assim mudando de país e integrando o elenco da montagem que estreia em Madrid em outubro.

“Tina El Musical” conta a história do retorno retumbante de uma mulher que se atreveu a desafiar os limites do racismo, sexismo e da discriminação por idade para se tornar a rainha mundial do rock and roll. “TINA”, o musical de Tina Turner, é uma celebração da resistência e da inspiração para triunfar sobre a diversidade. Escrito por Katori Hall, ganhadora de um prêmio Olivier, e dirigido por Phyllida Lloyd, o espetáculo conta com músicas de sucesso da artista, sendo a própria Tina a co-produtora do musical.

O musical estreia dia 01 de outubro, no Teatro Coliseum, em Madrid, com sessões de quarta a domingo.

