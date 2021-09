A Prefeitura de Araçagi informa que nesta sexta dia 24, estará sendo realizado o cadastramento dos Agricultores na escola do assentamento Santa Lúcia

IG do jornalista Hyldinho chega a 208 mil seguidores levando informações com credibilidade na PB

O jornalista Hyldo Pereira, conhecido como Hyldinho, está conquistando a cada dia um grande número de seguidores tanto na Paraíba como fora. É que o IG já soma 208 mil seguidores reais e vem se destacando no jornalismo paraibano como fonte de informação.

O comunicador está na rede social IG desde 2002, mas o destaque ocorreu no início da pandemia quando passou a informar os paraibanos sobre o auxílio emergencial e decretos da pandemia.

“Percebi que meus seguidores precisam de informação com credibilidade e responsabilidade. Então, decidi investir mais no meu instagram informando aos meus leitores com sobre o auxílio e decretos no início da pandemia. Éramos 69 mil em março de 2020, agora chegamos hoje (22) a 208 mil seguidores orgânicos”, comemorou o jornalista.

Pesquisa realizada pelo Instituto Datavox no mês de agosto de 2021, em 70 municípios do Estado da Paraíba, apontou quais os sites/blogs os paraibanos mais lembram quando o assunto é ficar bem informado e por dentro das notícias que repercutem na região. O IG do Hyldinho ficou em segundo lugar na preferência dos paraibanos.

“ Fiquei muito feliz em ser lembrado pelos paraibanos. Quando me formei e honrei fazer um jornalismo ético, com responsabilidade e a serviço do povo”, comemorou Hyldo Pereira.