Acidente envolvendo caminhão e carro deixa uma pessoa morta e duas feridas em rodovia da Paraíba

Ainda conforme a PM, a investigação vai avaliar se houve justificativa para o policial descer do seu veículo com arma em punho. Várias pessoas serão ouvidas para explicar o que de fato ocorreu, de acordo a instituição.

Na concentração e durante o trajeto, os motoboys fizeram buzinaço e chamaram a atenção da população. De acordo com Duarte Júnior, um dos líderes da mobilização, a categoria pede, entre outros pontos, justiça por Kelton, paz no trânsito, fiscalização da Operação Lei Seca mais ostensiva e melhor condições de trabalho.

O protesto desta terça-feira (21) foi realizado no local do crime. Motociclistas fizeram uma mobilização e saíram em comboio até a Central de Polícia de João Pessoa, no bairro do Geisel, fechando todas as ruas por onde passaram.