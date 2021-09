Aulas presenciais da rede estadual de ensino da PB começam nesta quinta 23 em modelo híbrido

As aulas presenciais da rede estadual de ensino da Paraíba começam nesta quinta-feira (23). O retorno vai acontecer de acordo com o Plano Educação para Todos em Tempos de Pandemia (PET-PB), de forma híbrida e progressiva, com 70% das aulas remotas e 30% presenciais.

O retorno das atividades será dividido em fases:

a primeira será com os estudantes da educação infantil e do 1º ao 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental;

após 15 dias, retornam os estudantes dos anos finais;

e com mais 15 dias voltam os estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O governador João Azevêdo assinou decreto, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (21), que cria o Programa Dinheiro Direto na Escola Emergencial (PDDE Emergencial/PB), com a finalidade de transferir recursos financeiros para as escolas da rede estadual de ensino, para que estas façam as adequações necessárias, segundo protocolo de segurança, para retorno às atividades presenciais, no contexto da situação de calamidade provocada pela pandemia da Covid-19.

Protocolos e inquérito sorológico

As turmas serão organizadas respeitando os protocolos sanitários e o distanciamento social, com capacidade máxima de 50% dos estudantes em cada sala de aula, um grupo acompanhando presencialmente e outro com atividades remotas. Serão dois dias de aulas presenciais, com três horas diárias e três dias de aulas remotas.

As escolas estão preparadas e seguirão os protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19. Na entrada haverá a aferição de temperatura dos estudantes e a higienização com álcool em gel. Os estudantes devem estar com máscara e os espaços físicos foram readequados para garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros.