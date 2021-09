Prefeitura de Araçagi inicia vacinação de adolescentes de 12+ com comorbidade

Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam, na noite dessa sexta-feira (24), dois suspeitos de receptação e desmanche de motocicletas roubadas no Litoral Norte. A ação aconteceu durante a Operação Cidade Segura, na região de Mamanguape.

Durante a Operação, as equipes policiais receberam informações do CIOP que um veículo estaria transportando uma motocicleta roubada. Diante da informação, as equipes se deslocaram até uma estrada que dá acesso a BR–101 e cercaram o local. Na abordagem ao veículo, foi encontrada uma motocicleta sem placa e constatado que se tratava de uma motocicleta com restrição de roubo.

O condutor do veículo disse aos policiais que pegou a motocicleta na casa de um amigo e indicou o local. Os policiais partiram em diligências e, chegando ao local, visualizaram outra motocicleta com sinais de adulteração, além de diversas peças de outras motocicletas, ou seja, no local funcionava uma espécie de oficina para desmanche de veículos.

Os suspeitos, de 27 e 32 anos, foram presos e as motocicletas apreendidas na delegacia de Mamanguape.