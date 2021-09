Geraldo Medeiros anuncia flexibilização de medidas contra covid-19 para o setor de eventos na Paraíba em novo decreto

O empresário do setor de eventos, Armando Mallaguty, ex-vereador e ex vice-presidente do MDB de Guarabira, Agreste paraibano, disse com convicção, baseado na sua experiência política, que a deputada estadual Camila Toscano(PSDB) será a mais votada em Guarabira nas eleições de 2022.

O ex-aliado de Raniery Paulino (MDB), disse que: “Camila, conta com apoio de dezenas de prefeitos na região. E em Guarabira conseguiu buscar os apoios necessários para lhe garantir a maior vitória em sua terra”. Frisou.

Mallaguty deixou o MDB depois vários anos dedicado ao partido e ao grupo Paulino em Guarabira, alegando que não era ouvido. A queixa, que ele fazia na ocasião, era de que muitas outras lideranças do grupo, que tinha votos, não era levada em consideração. Essas lideranças faziam suas reclamações nos bastidores, e Mallaguty verbalizou e disse que sairia caso a situação não mudasse. Ele também apoia a reeleição de Camila Toscano.

Perguntado sobre as eleições municipais de 2024, Ele não titubeou e disse: “O grupo Toscano tem dois grandes nomes para concorrer a prefeitura de Guarabira. Léa (ex-prefeita) e Camila. Nomes imbatíveis”.