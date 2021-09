MPF quer explicações sobre descumprimento de normas sanitárias durante show do cantor João Gomes

ACampanha de Multivacinação começa nesta sexta-feira, 1º de outubro. O objetivo é atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas e diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis em todo o estado da Paraíba. O público-alvo é crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A técnica do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Milena Vitorino, alerta que, na Paraíba, devido à pandemia, as coberturas vacinais estão baixas e isto é uma preocupação. “Este é um problema enfrentado em todo o país. Sabemos que, por conta da Covid-19, pais e responsáveis estão com receio de levar seus filhos aos postos de saúde. Mas nos preocupamos com as doenças que já eram erradicadas, como o sarampo, e que voltou a apresentar casos novamente em nosso país. Vamos aproveitar essa campanha de multivacinação para que tenhamos uma população imunizada e que a gente não venha a ter novos surtos de outras doenças já erradicadas”, pontua.

Milena Vitorino afirma que a meta de cobertura vacinal é de 90% para BCG e Rotavírus e 95% para as demais. Em 2021, até o momento, as coberturas estão abaixo de 70%, sendo BCG com 49,1%, Rotavírus Humano com 62,78%, Meningocócita C com 61,35%, Pentavalente com 62,97%, Pneumocócita com 66,1%, Polio com 62,07%, Febre Amarela com 42,67%, Hepatite A com 55,61%, Tríplice Viral D1 com 64,61%, Tríplice Viral D2 com 39,81%, HPV com 6,5% e Meninco ACWY com 5,5%.

Este ano, o Dia D da Campanha de Multivacinação acontecerá no dia 16 de outubro. A SES orienta que os municípios realizem suas ações seguindo todos os cuidados e evitando aglomerações. “Orientamos que os municípios façam parcerias com ginásios, igrejas, locais amplos. Também sugerimos o trabalho com os agentes comunitários, fazendo busca ativa por microárea para que no Dia D não tenha uma grande aglomeração”, afirma.

A Campanha de Multivacinação se estende por todo o mês de outubro até o dia 29. É importante lembrar que a Paraíba possui mais de mil salas de vacinação e que elas estão abertas mesmo fora do período de campanhas vacinais.