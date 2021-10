Pontes Calçados apresenta o Tênis Actvitta – moda para uma vida em movimento

Na noite desta quarta-feira, 29, aconteceu mais uma parceria da loja Pontes Calçados, desta vez com a Actvitta e PROFIT Academia, em Mari.

Veja as fotos e passe na loja Pontes Calçados e confira de perto os tênis Actvitta por uma vida mais leve. Fabricado com a tecnologia Actvitta Life, com ele, é possível encontrar o equilíbrio perfeito entre estilo e liberdade de movimentos.

O evento contou ainda, com a presença da digital influencer Ismênya (@ismenyafg) e do portal de notícias Brejo.com.

Veja algumas fotos:

Confira todas as fotos logo abaixo: