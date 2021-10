Após férias coletivas de funcionários, Creci-PB volta a funcionar nesta 2ª feira (4)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza, neste domingo (03), a distribuição de 55.458 doses do imunizante da Pfizer/Comirnaty que serão destinadas para o reforço de profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos. No dia 07 de outubro, serão entregues 30.594 doses do mesmo imunizante e 19.570 da Sinovac/Butantan para completar o esquema vacinal da população de 18 a 59 anos.

De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, o Ministério da Saúde incluiu o grupo dos trabalhadores da saúde aptos a tomarem a dose de reforço. Ele explica que a administração segue a dos idosos, sendo aplicada 6 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única).

O secretário reforça que é necessário um empenho dos municípios para que a população complete o esquema de duas doses e destaca que nenhuma remessa de entrega de D2 está atrasada. “É importante manter a busca nos territórios para fechamento dos esquemas. Tivemos uma adesão de mais de 50 mil pessoas no Dia D o que, sem dúvida, realça a cobertura vacinal da Paraíba”, destaca.

Geraldo Medeiros lembra ainda que o impacto esperado das ações de vacinação se inicia após cerca de 30 dias da distribuição da vacina, considerando os tempos operacionais, bem como o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune. “Não se pode considerar a vacinação como uma resposta imediata para contenção da circulação do vírus. Ela é uma medida preventiva para redução da ocorrência de casos graves e óbitos a médio e longo prazo. Por isso a importância em continuar usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações”, pontua.

Com o envio das duas remessas, a Paraíba contabiliza um total de 4.782.844 doses distribuídas aos municípios. Até o momento, 2.739.655 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 1.426.199 completaram os esquemas vacinais, sendo que 1.363.453 tomaram as duas doses e 62.746 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 936 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 12.848 doses de reforço na população com idade a partir de 70 anos.