NA MISÉRIA: Família vive em completa miséria no bairro do Mutirão, em Guarabira Agreste da Paraíba

O acidente aconteceu no supermercado Hiper Queiroz, situado na Rua Iriney Joffily, em Santo Antônio.

O motorista trafegava numa caminhonete Hilux SW4 quando perdeu o controle do veículo, nas proximidades do cruzamento da Rua Elias Asfora com a Rua Irineu Joffily e invadiu a porta principal do estabelecimento, destruída com a colisão.

Um homem foi atingido pelo veículo e ficou no chão. O homem foi identificado como Ronielson Moura. Ele teria sofrido fraturas com o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima.

