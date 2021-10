Veículo pega fogo na Rua São Manoel em Guarabira

É com imenso pesar que damos a informação do falecimento do radialista Josenildo Monteiro, um dos veteranos do rádio no brejo paraibano. A informação foi dada pelo seu filho, nas redes sociais do radialista, no início da tarde deste sábado (9).

Josenildo Monteiro se destacou desde cedo pelo seu timbre de voz e de fácil comunicação. Ele também foi um dos grandes narradores esportivos do estado.

A causa da morte de Josenildo não foi informada, mas sabe-se que o mesmo já vinha enfrentando sérios problemas de saúde.

Em contato com a editora do Portalmidia Michele Marques, ela disse que trabalhou com Josenildo por 2 anos na rádio Talismã FM, na cidade de Belém-PB. “A nossa convivência foi maravilhosa. Conversávamos bastante, dividimos bancada. Éramos parceiros de verdade!”. Disse, Michele.