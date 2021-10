Corpo de Bombeiros registra três afogamentos na Paraíba

O Corpo de Bombeiros da Paraíba registrou três casos de afogamento durante o feriado de 12 de outubro. Todas as ocorrências foram no Litoral Sul do estado, em Praia Bela, Coqueirinho e Tambaba. Não houve vítimas fatais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as praias do Litoral Sul são conhecidas por mar mais agitado e também encontros de rio com o mar, formando os chamados maceiós, oferecendo maior risco.

Em dois casos, as vítimas deram entrada no Hospital de Trauma de João Pessoa e o terceiro não chegou a ser levado ao hospital.

