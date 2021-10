Ex-deputado é derrubado ao jogar dinheiro para crianças em Alagoinha

O ex-deputado estadual Biu Fernandes foi derrubado após jogar dinheiro para crianças, nesta terça-feira (12), em Alagoinha. O parlamentar participava de um evento comemorativo ao Dia das Crianças promovido pela Prefeitura.

Em certo momento, o político decidiu jogar algumas notas de real para a garotada e, na ânsia de ficarem com o dinheiro, as crianças empurram o ex-parlamentar que caiu no chão.

“Joguei o dinheiro perto de mim, me derrubaram”, ironizou Biu Fernandes.