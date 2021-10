Governador de São Paulo João Dória desembarca na Paraíba e virá à Guarabira

O governador de São Paulo, João Dória Júnior (PSDB), desembarca na Paraíba na próxima semana. Ele participa dos eventos regionais das prévias em que os tucanos escolherão o próximo candidato à Presidência da República.

O tucano chega na sexta no Aeroporto Castro Pinto (Bayeux) e segue direto para Guarabira, onde será recepcionado pela deputada estadual Camila Toscano (PSDB). A informação é do jornalista Heron Cid e confirmada pelo Portal Paraíba.

A visita de Dória acontece em meio as prévias presidenciais do PSDB que tem uma disputa acirrada entre ele e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Leite, inclusive, já esteve em João Pessoa no mês de agosto.

Redação: jkrnoticias