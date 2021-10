Marcelo denuncia abandono de escola na zona rural de Guarabira

Uma mulher de 26 anos foi assassinada na frente dos dois filhos, em Tavares, no Sertão da Paraíba, neste domingo (10). O principal suspeito do feminicídio é o marido, que está foragido. A vítima fez uma denúncia e solicitou uma medida protetiva contra o homem na noite do sábado (9). Ele a matou logo após receber a notícia de oficiais de Justiça, comunicando a autorização da medida protetiva solicitada por ela, conforme a Polícia Civil.