Mulher morre após pular de moto em movimento na PB

Mulher morre após pular de moto em movimento e polícia suspeita que vítima estivesse fugindo do marido, na Paraíba

Uma mulher de 35 anos morreu ao pular de uma moto em movimento e se chocar contra um poste da Avenida Aeroclube nessa terça-feira (12), na cidade de Campina Grande, Agreste da Paraíba.

Segundo informações da polícia, antes do acidente, a vítima, Janaína de Lima Vasconcelos, estava discutindo com o marido em cima do veículo e a polícia suspeita que essa teria sido a causa que motivou a mulher a se atirar do veículo em movimento.

O suspeito foi detido e segundo a PM, contra ele haviam dois mandados de prisão em aberto da cidade de Serra Branca, Cariri da Paraíba. O condutor responde pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Polícia Civil e autuado por homicídio culposo.