DUPLO HOMICÍDIO EM JACARAÚ, LITORAL NORTE DA PARAÍBA

Um policial militar foi baleado em um assalto, ocorrido na tarde desta segunda-feira (11), em frente a um banco na região central do município de Mamanguape, no Litoral Norte. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero Acauã estão prestando o socorro à vítima.

De acordo com o sargento Maciel Soares, da Compainha Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), o policial baleado estava de folga no dia hoje. As primeiras informações são de que cinco criminosos teriam ido praticar o assalto aos clientes que estavam na frente do banco.

Ainda não há informações se houve troca de tiros, apenas que o policial ficou ferido. Os criminosos, de acordo com informações colhidas pelo ClickPB, teriam ido ao banco em um carro, mas fugido em duas motos. Os policiais militares fazem diligências para encontrar os assaltantes. Além disso, prestam o socorro ao policial baleado.

Em um vídeo, que circula pela internet, mostra o momento em que a Polícia Militar, com duas viaturas, para no meio da rua no momento onde aconteceu o assalto.