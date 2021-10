Ex-presidiário é morto a tiros em Solânea

Um homem, identificado como Marcílio José da Silva Sa, de 40 anos, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Guarda Municipal, a vítima estava descarregando entulho no local e, ao erguer a caçamba, não percebeu que a estrutura metálica tocou os fios de alta tensão. Ainda segundo a guarda, Marcílio teria descido do veículo e tocado no caminhão. Foi quando ele recebeu uma forte descarga elétrica.

Fonte: G1