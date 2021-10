ALPB entrega Medalha Gabriel Diniz ao pai e ex-integrantes do staff do cantor

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) homenageou, na tarde desta segunda-feira (18), o produtor musical Cizinato Diniz, o músico Ronaldo Paulino, conhecido por “Lukas Bass”, e o produtor de vídeos Renan Andrade Oliveira, “pelos relevantes serviços culturais prestados ao Estado da Paraíba”. Eles foram agraciados com a Medalha Gabriel Diniz, proposta pelo deputado Wilson Filho.

A homenagem aconteceu no Celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel Diniz, no bairro Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa, durante a inauguração de um memorial em homenagem ao cantor, promovida pela prefeitura de João Pessoa. Na oportunidade, também aconteceu a abertura da exposição fotográfica “A Intensidade do ser: Gabriel Diniz”, que relembra a trajetória do artista que faleceu em um acidente de avião, em maio de 2019.

Wilson filho elogiou a iniciativa da prefeitura de João Pessoa, na pessoa do prefeito Cícero Lucena. Segundo o deputado, o prefeito “acertou em cheio na homenagem a Gabriel Diniz, porque o espaço foi construído exatamente para homenagear a cultura, para valorizar a alegria, a Paraíba e João Pessoa”.

“Mesmo Gabriel Diniz não tendo nascido em João Pessoa, ele falou e defendeu o nome de João Pessoa, da Paraíba, muito, muito mesmo, a ponto que mereceu o Título de Cidadão Paraibano e também mereceria a medalha Gabriel Diniz. Parabéns à família, aos amigos e todos os fãs que curtiram muito a música a alegria, a animação e o talento de Gabriel Diniz”, disse o deputado.

O produtor musical Cizinato Diniz é pai de Gabriel Diniz. “Lukas Bass” é músico e integrou a banda do cantor. Renan Andrade Oliveira, mais conhecido como “Renan da Resenha”, é produtor de vídeos e foi parceiro de Gabriel divulgando seu trabalho na internet.

Emocionado, Cizinato Diniz disse estar extremamente feliz pelo seu filho ser objeto de uma importante iniciativa da Assembleia Legislativa. Ele disse que o próprio Gabriel, “gostaria muito de estar recebendo uma homenagem como essa, porque tinha orgulho do que fazia e de ser paraibano. “Ele fazia questão de dizer, em qualquer lugar, que era paraibano. Eu recebo essa homenagem como uma recompensa pelo que o meu filho fez por este estado. Uma recompensa pelo que você faz bem feito”, afirmou.

“A minha emoção está muito grande. Confesso que estou com o coração bem pequenininho pela homenagem”, declarou Renan Oliveira. Ele destacou que o nome de Gabriel Diniz é muito forte na sua vida, pelo que fez, não só por ele, mas por todos os amigos.

“Agradeço demais a sensibilidade do deputado Wilson Filho pela propositura. Pode ter certeza que eu vou honrar muito essa medalha, porque além do amor fraternal de irmão que a gente tinha, nós estaremos sempre lembrando do Gabriel Diniz, levando essa mensagem de alegria que ele que ele tinha no coração. Agradeço à Assembleia por ter aprovado, por unanimidade, essa homenagem”, completou.

“Lucas Bass” destacou a beleza do projeto que homenageia Gabriel Diniz dando o seu nome ao Celeiro Espaço Criativo. Sobre a medalha, ele disse que não tem como deixar de manifestar toda sua emoção pelo reconhecimento que está recebendo.

“Estou muito honrado por receber essa medalha, especialmente porque ela representa a minha colaboração com o trabalho de Gabriel Diniz e por poder ter feito parte da vida dele”, declarou.

O deputado João Gonçalves, autor do projeto que concedeu o título de cidadão paraibano a Gabriel de Diniz, também participou do evento, representando a Assembleia Legislativa. Ele destacou a grandiosidade do projeto da prefeitura de João Pessoa, “especialmente porque é o reconhecimento da cidade e do estado e de todos os paraibanos ao grande legado deixado por Gabriel Diniz”.

