Sessão solene da ALPB premia docentes por práticas inovadoras durante pandemia

Uma manhã inteira dedicada àqueles que formam todas as profissões existentes no mundo: os professores. Assim foi a Sessão Solene da Assembleia Legislativa da Paraíba, realizada nesta sexta-feira (15), no auditório do Shopping Sebrae. Além de homenagear os professores paraibanos, a sessão marcou a última etapa do projeto ‘Inova Professor’, de autoria do deputado Chió, que desde setembro seleciona projetos inovadores adotados nas escolas públicas paraibanas, durante a pandemia.

Na ocasião, Troféus, Moção de Louvor na Assembleia Legislativa da Paraíba e Kits Multimídia foram entregues aos professores, que terão suas técnicas inovadoras divulgadas permanentemente em um banco de novas práticas. As escolas-sede dos três melhores projetos também foram premiadas com R$ 50 mil, R$30 mil e R$ 20 mil reais, respectivamente, em Emendas Parlamentares Impositivas do deputado estadual Chió.

“Foi a forma encontrada por nós, em nome da ALPB também, para valorizar aqueles que formam todas as outras profissões, que é o professor. Isso é um compromisso do nosso mandato que também não deixa de ser um compromisso da Assembleia Legislativa”, pontuou o deputado Chió, também vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Casa de Epitácio.

Para o deputado Anísio Maia, que também esteve presente na sessão, a valorização do professor é o primeiro passo para as nações que querem se desenvolver. “Nós já desenvolvemos um trabalho de valorização do magistério, por meio da comissão de educação, cultura e esportes da Assembleia, visando melhorar as condições de ensino na Paraíba. A luta pela valorização e reconhecimento não termina nunca, porque nós precisamos valorizar o magistério para oferecer uma educação pública de qualidade no Brasil. Essa sessão, não por coincidência marcada para hoje, tem o objetivo de reconhecer essa importante profissão, essencial para qualquer nação que queira se desenvolver”, destacou o parlamentar.

Além dos deputados e membros da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Assembleia Legislativa da Paraíba, participaram do evento representantes da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, da Associação Paraibana de Imprensa, prefeitos, professores e gestores escolares.

Confira, abaixo, a lista dos premiados:

1º lugar

Professor Fabiano Cassimiro dos Santos

Nome do projeto: Tem leitura, sim senhor!

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Alcides Lourenço – Pilões

2º lugar

Professor Erlã Costa da Silva

Nome do projeto: Atletismo Sustentabilidade: Relato de Experiência com os alunos do 6° aos 9° anos da EMEF João Belo Alves

Escola: Escola Municipal Ensino Fundamental João Belo Alves – Picuí

3º lugar

Professor Alecia Silva Barros

Projeto Coral e Cia da Voz

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Estandeslau Eloy / Remígio

3º lugar

Professor: Judite da Silva Ribeiro

Projeto Ensino do retorno Híbrido: Uma intervenção de empatia no processo de ensino aprendizagem para pessoas com deficiência.

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Macena da Silva / Casserengue- PB

4º lugar

Professor: Jailson da Silva Cardoso

Projeto Apenas um Click: Pilões na perspectiva dos adolescentes

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereadora Neusa da Silva Cardoso/ Pilões

5º lugar

Professor: Maria do Socorro Alves Tavares

Projeto Homenagem ao Nordeste

Escola: Escola Estadual de Ensijo Médio Monsenhor Walfredo Leal/ Pirpirituba

5º lugar

Professor: Rosilene Leonardo da Silva

Projeto Crônicas que contam nossa história. Um projeto inspirado na Obra de José Lins do Rego: menino de engenho – uma leitura da Identidade cultural

Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Iracema Marques de Lima/Princesa Isabel.

