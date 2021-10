Réveillon de Santa Rita: Emerson Panta anuncia shows de Calcinha Preta e Taty Girl

O sonho dos moradores daquela rua será realizado em breve pelo governo municipal “De mãos dadas com o povo”.

Rua José Gilvan Irineu

As ruas Pedro Regis e José Gilvan Irineu de França já estão praticamente finalizadas e as próximas serão as ruas Deputado José Rocha e a Rua Verônica Maria Batista, é a prefeitura Municipal de Araçagi trabalhando para melhorar a vida dos araçagienses.