Show de Gusttavo Lima em Goiânia deve reunir 15 mil pessoas em evento-teste

Cerca de 15 mil pessoas vão se reunir neste sábado (23), em Goiânia (GO), para assistir a apresentação do cantor Gusttavo Lima. O evento é considerado um teste para a retomada do setor e vai exigir uma série de protocolos de segurança, como o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

A estrutura do evento foi montada no estacionamento do estádio Serra Dourada, em uma área de mais de 60.000 m². O evento é apoiado pelo governo do estado e pela prefeitura da capital, que mobilizaram equipes de saúde para orientar os organizadores do evento quanto às regras e medidas que deverão ser respeitadas para prevenir o novo coronavírus.

Só poderão entrar no show as pessoas que tiverem tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, ou pessoas com uma dose desde que apresentem um exame de RT-PCR feito com no máximo 48 horas de antecedência. A . O uso de máscaras PFF2 ou N-95 também deverá ser respeitado.

A área do evento vai ser divida em blocos, sendo que cada bloco deve ter uma portaria de acesso independente aos banheiros e bares. Além disso, fiscais devem ser posicionados a cada 50 metros. e banners com informações sobre as regras sanitárias também estarão espalhados em toda a área.

O show é o primeiro deste porte a acontecer dias depois da publicação do decreto municipal que autoriza o retorno das atividades culturais, sem uma limitação de público, em Goiânia.