Homem morre durante jogo de futebol entre amigos em Mari/PB

O governador de São Paulo João Doria, que disputa nas prévias do PSDB, a indicação do seu nome como o candidato à presidência do Brasil em 2022, esteve na cidade de Guarabira, Agreste paraibano, nesta sexta-feira (22) participando de uma série de compromissos, entre eles uma coletiva de imprensa na Câmara Municipal, ao lado da deputada estadual Camila Toscano (vice-presidente estadual do PSDB), Léa Toscano ex-prefeita e atual presidente municipal do PSDB, Ruy Carneiro (deputado federal e presidente estadual do PSDB), Pedro Cunha Lima (deputado federal) Marcus Diôgo (prefeito de Guarabira), entre outras lideranças.

Doria respondeu aos questionamentos feitos pelos profissionais de imprensa, de Guarabira e região.

Quando perguntado sobre a economia do país e quais as armas que utilizará para resolver os problemas econômicos, caso seja eleito presidente, ele disse que não usará as armas usadas por Bolsonaro. Veja:

Abaixo o link da coletiva completa transmitida pela TVMIDIA.

