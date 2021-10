Jovem morre após bater motocicleta em poste , em Guarabira

Integrantes do Grupo Especial de Agentes de Fiscalização Federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (GEAF), foram recebidos na manhã desta segunda-feira (25), pelo 1° diretor-secretário do Creci-PB, Fabiano Cabral, pelo superintendente Gustavo Beltrão, pelo coordenador Hermano Azevedo e pelo assessor jurídico Mário Vicente.

A pedido do presidente Rômulo Soares, o presidente do Cofeci, João Teodoro, enviou à Paraíba o Grupo, que tem à frente o diretor Claudemir Neves, composto pelos agentes dos Regionais de Minas Gerais (Leonardo Lara), Sergipe (Stephany Bezerra), Pernambuco (Luiz Braz) e Ceará (Raquel Filgueiras).

Durante esta semana, junto à equipe de fiscalização do Creci-PB, o Grupo desenvolverá uma série de ações em todo o estado, voltadas, sobretudo, ao combate ao exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, facilitação do exercício ilegal, anúncios por empresas imobiliárias de empreendimentos sem registro de incorporação

O diretor de fiscalização do Regional paraibano, Alessandro Velloso, destacou a importância da ação conjunta, não só pelo reforço no cumprimento de uma das missões instituições do Conselho, em defesa da categoria e da sociedade, depurando o mercado imobiliário, mas também pela troca de experiências de atuação profissional entre os agentes representantes dos estados.

Sobre o grupo especial

O GEAF foi criado em 2007 com o objetivo de apoiar a fiscalização nos Conselhos Regionais e buscar a padronização das ações de fiscalização no País. O Grupo é formado pelos dois melhores agentes regionais de cada Regional, que tiveram melhor produtividade no ano anterior. A metodologia aplicada se baseia em pontuação decorrente de cada documento lavrado pelo agente.

Os relatórios completos dessas fiscalizações, acompanhados dos números dos Regionais encontram-se disponíveis no site do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (http://www.cofeci.gov.br/) na aba Serviços.