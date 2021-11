Prefeitura de Araçagi faz reunião de alinhamento para a retomada das aulas presenciais da rede municipal de ensino

No próximo domingo (7), o ex-senador e ex-ministro-chefe do governo Fernando Henrique, Arthur Virgílio Neto, cumpre agenda em João Pessoa dentro das atividades das prévias para escolher o nome do PSDB para disputa da presidência da República. Além das atividades políticas, ele visitará a Olho do Tempo – Escola Viva, onde conhecerá a campanha ‘Rio Gramame quer viver em águas limpas’. Defensor da causa ambiental, o ex-parlamentar vai ser apresentado ao projeto que já acontece há 20 anos em João Pessoa. Técnica administrativa financeira da Olho do Tempo, Raquel Carvalho explica que a água do rio é consumida pela população do local, mas recebe rejeitos industriais e domésticos. Ela ressalta que a defesa pelo Rio Gramame já rendeu Termos de Ajustamentos de Conduta (TAC), mas que é preciso ainda a criação de um plano de recuperação. Para isso, o apoio do ex-senador será fundamental. “Essa é uma pauta nossa e também uma pauta que o ex-senador costuma defender, então o momento é importante para que ele conheça nosso trabalho e o projeto ganhe visibilidade. Não podemos deixar esse rio morrer”, destacou. Arthur Virgílio é defensor da causa ambiental, levantando, principalmente, a bandeira em favor da preservação da Amazônia. Além de se posicionar contra a poluição, ele milita pela implementação de um programa nacional para uso sustentável dos recursos naturais e também busca a proteção dos povos indígenas. A visita à Evot está prevista para as 13h. Logo depois, às 13h45, Virgílio realizará entrevista coletiva no Auditório Eco Business Center, também na capital paraibana. Por fim, às 14h45, ele participa de uma roda de conversa com militantes do PSDB, também no Eco Business. Perfil – Arthur Virgílio Neto é diplomata e político do Amazonas, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi deputado federal e senador por 20 anos, líder da oposição do Senado por oito, duas vezes líder do presidente Fernando Henrique, ministro-chefe da Secretaria-Geral do governo desse presidente e três vezes prefeito de Manaus, a capital da Amazônia e sua cidade natal. Filho do senador Arthur Virgílio Filho, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual foi orador do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira. É diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco. Praticante das artes marciais, é faixa vermelha 9 graus em jiu-jítsu e faixa preta em judô.

Assessoria