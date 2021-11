Creci-PB e Sebrae mapearão dificuldades e oferecerão soluções para imobiliárias

Empresas imobiliárias de toda a Paraíba receberão em breve questionário formulado pelo Sebrae-JP e Creci-PB, quando poderão expor suas necessidades para um melhor rendimento de suas atividades. Isto será possível, graças ao estreitamento da relação institucional entre os dois Órgãos, que será materializado em Termo de Cooperação Técnica.

Foi o que restou definido durante visita recebida pelo presidente Rômulo Soares na manhã desta segunda-feira (8) dos gerentes Franco Cordeiro (Sebrae agência JP), Elinaldo Macêdo (Área de inovação e competitividade empresarial) e do analista Alexandro Teixeira. O encontro contou com a participação do superintendente Gustavo Beltrão.

“Ouviremos os empreendedores imobiliários para sabermos o que eles estão precisando e em cima disso proporemos soluções para os problemas, por meio de bem planejadas ações constantes no portfólio do Sebrae, a exemplo de capacitações, eventos e consultorias onde nesses casos, o Órgão subsidia 70% para consultoria de inovação e gestão”, afirmou Franco.

Ele acrescentou que a ideia deve ser colocada em prática nos próximos 15 dias, para que seja dada sequência ao planejamento já no início de 2022.

Por sua vez, Rômulo Soares destacou a importância da iniciativa, imediatamente incorporada pelo Conselho, que para além de suas missões institucionais de fiscalização e registro, busca de forma incessante contribuir para o cada vez melhor funcionamento do mercado imobiliário, protagonizado pelos profissionais corretores de imóveis, sejam pessoas física ou jurídica.