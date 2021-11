Mulheres ficam feridas após se esfaquearem durante discussão em condomínio de João Pessoa

As duas começaram a discutir quando acabaram se esfaqueando com uma faca de cozinha.

Na noite deste domingo (7), duas mulheres ficaram feridas após se esfaquearem durante uma discussão, no Condomínio Vista Alegre 7, no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. As mulheres tinham um relacionamento e estavam bebendo.

As duas começaram a discutir quando acabaram se esfaqueando com uma faca de cozinha. Uma das mulheres foi esfaqueada na barriga, enquanto a outra ficou ferida na região do pescoço.

As duas foram socorridas para o Hospital de Trauma de João Pessoa e transferidas para o Trauminha de Mangabeira. O estado de saúde das vítimas é considerado regular.