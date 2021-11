Mãe de Marília Mendonça denuncia golpista que se passou por ela para pedir dinheiro

RIO — Em meio a tragédia da morte da filha, a cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira foi vítima de um perfil falso que tem usado o nome dela para aplicar golpes. A mãe da cantora alertou seguidores sobre o caso neste sábado, em uma rede social.

Na postagem, Ruth mostrou que um perfil no Instagram foi criado com fotos e um nome de usuário muito parecido com o dela. Por meio de mensagens, a pessoa por trás da página tem pedido transferências de dinheiro via PIX. Foram fãs de Marília que perceberam o golpe e avisaram a mãe da cantora sobre o ocorrido.

Nesta semana, o sertanejo Murilo Huff, ex-namorado de Marília e pai do filho dela, Léo, também fez uma denúncia parecida. Huff afirmou que um golpista estava se passando por ele em um aplicativo de mensagens. Uma pessoa próxima foi contactada. O criminoso dizia que o cantor estava enfrentando um problema com uma conta bancária e precisava de ajuda financeira.

‘Deus me deu, Deus tirou’

Ruth usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte da filha pela primeira vez quase três dias após o acidente aéreo em Piedade de Caratinga (MG). Na ocasião, escolheu uma foto que mostrava as duas quase dando um selinho. Como legenda, duas frases. A primeira dizia: ‘Tudo é dele, por ele, para ele’. A segunda: ‘Deus me deu, tirou, bendito seja o nome do senhor’. Ela terá a guarda compartilhada do neto, Léo, com Murillo Huff.

Investigação

O acidente aéreo que matou Marília completou oito dias neste sábado. As investigações sobre o que provocou a queda da aeronave ainda estão em andamento. Outras quatro pessoas também morreram na tragédia. São elas: o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto do avião, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana, respectivamente.

Marília foi enterrada no último sábado, 6, em Goiânia. O velório da cantora ocorreu sob forte emoção de parentes, amigos e milhares de fãs que estiveram em um ginásio de esportes na capital goiana. Nessa mesma data, foi realizada perícia na área do acidente por agentes da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Os dois motores da aeronave também serão periciados.

Desde então, novas informações sobre o caso surgiram. O GLOBO revelou que o piloto do avião comunicou duas vezes sobre o procedimento de pouso. E além da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), testemunhas informaram que a aeronave colidiu com um cabo de energia e, segundos depois, caiu perto de um riacho.

