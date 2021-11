Sobrinho esfaqueia e mata tio dentro de apartamento em João Pessoa; tia fica ferida

O crime aconteceu a poucos metros do local onde as vítimas tinham um terreiro. (Foto: Reprodução – Ilustrativa)

Um Pai de Santo e sua esposa foram executados a tiros dentro do carro, na noite do domingo (14), no município de Caaporã, no Litoral Sul paraibano. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime. No local, familiares e amigos informaram desconhecer que as vítimas sofriam ameaças.

De acordo com informações apuradas pelo ClickPB, a vítima conhecida por Pai Jhony e sua esposa, Aline Ribeiro, foram alvejados por uma dupla em uma moto com o veículo ainda em movimento, pois ao chegar no local os policiais constataram que o carro ainda estava ligado assim como o equipamento de som. Segundo a polícia, cada uma das vítimas recebeu um disparo de arma de fogo.

Nada foi levado das vítimas. O crime aconteceu a poucos metros do terreiro das vítimas. No local, a polícia informou que não havia justificavas do crime nem de ameaças. O caso será investigado.

clickpb