Contratos começam a ser assinados e municípios vão receber emendas destinadas por Camila

Um dos maiores e mais importantes eventos globais do mercado imobiliário, o Realtors Conference Expo 2021, acontece de hoje até a próxima segunda-feira (15), na cidade de San Diego, no sul do Estado da Califórnia (EUA), em estandes presencial e virtual.

O Brasil se faz presente pelo Sistema Cofeci-Creci e a iGlobal, o maior integrador de portais nacionais e internacionais e uma ponte de conectividade digital dos corretores imobiliários brasileiros ao mercado internacional. Além de patrocinar o “Meet the World Reception”, às 19h45 (BRT) desta sexta-feira (12), a iGlobal promoverá a participação do presidente do Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro, numa transmissão online e inédita, juntamente com a participação presencial do presidente do Creci-SP, Augusto Viana, que representa o Sistema Cofeci-Creci na convenção.

Experiência positiva

O Creci-PB está representado por sua diretora de relações internacionais, Thamara Bastos Silva. “São experiências muito positivas, pois permite-nos absorver muitas informações sobre os temas em debate nas bibliotecas e nos arquivos. Ajuda-nos a manter-nos atualizados e abre os nossos horizontes ao introduzir novas perspectivas das questões que atravessam a nossa profissão. Para além disso, ainda oferece um conjunto de atividades para além da Conferência e Expo que promovem as relações com outros colegas em nível global.”

Ela agradeceu o honroso convite recebido da National Association of REALTORS® (NAR) e o apoio prestado pelo Sistema Cofeci-Creci e I-Global para viabilizar a sua presença no importante evento.

“Trata-se de uma iniciativa que, pela sua pertinência e oportunidade, possibilitará, certamente, a partilha de pontos de vista sobre a importância do que há de novo no mercado imobiliário e o que incorporar em nossos negócios para otimizar os investimentos, servir à comunidade, construir meu livro e impulsionar resultados financeiros”, concluiu.

Sobre o evento

A Conferência REALTORS® & Expo é uma grande oportunidade para ampliar a aprendizagem global e fazer novos contatos imobiliários com 1.300 profissionais internacionais imobiliários de mais de 60 países, em uma rede de relacionamento composta por mais de 20 mil US REALTORS® (como são denominados os corretores de imóveis norte-americanos).

A participação brasileira é muito esperada em função da importância econômica do país, que tem mais de 200 milhões de habitantes e atrai cada vez mais investimento internacional. A organização da categoria dos corretores de imóveis, através do Sistema Cofeci-Creci com mais de 400 mil corretores imobiliários associados, também chama atenção, sendo um dos maiores mercados imobiliários do mundo.