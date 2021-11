Comissão dá início a processo de transição de gestão no Creci-PB

A jovem Hailey Mae Custer, de 28 anos, viralizou no TikTok ao revelar como descobriu que o marido a traiu com a melhor amiga dela. De acordo com Hailey, que mora em Wickenburg, no Arizona (EUA), ela ajudou a fazer o parto do bebê da melhor amiga e pouco depois notou que a criança tinha uma marca de nascença no pescoço idêntica ao do marido.

“Ouvi que a minha amiga estava grávida e sem-teto, então falei com ela. Eu senti a necessidade de ajudá-la”, contou ao jornal The Sun.

Hailey acompanhou o parto e foi a primeira pessoa a dar banho na criança. “Tínhamos acabado de chegar do hospital e eu estava trocando o bebê. Quando ela virou o pescoço, o sinal de nascença apareceu. Quando eles são bebês, é muito difícil ver, e eu não estava procurando. Eu pensei: OK. O choque tomou conta de mim”, relatou.

istoe