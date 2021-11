Construa a árvore genealógica gratuitamente com ajuda presencial

Patrocinado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o FamilySearch é um dos mais procurados por quem quer fazer pesquisa genealógica. Por ser uma iniciativa sem fins lucrativos, a página oferece todos os serviços gratuitamente. Você pode encontrar recursos que vão desde o reconhecimento de documentos para extração de dados e digitalização on-line, até o acesso a cópias de arquivos de mais de 100 países.

Neste sábado, dia 20, às 15h00 haverá um encontro presencial e gratuito, onde você poderá criar sua árvore com o auxílio de especialistas, sem nenhuma cobrança. O evento será na Igreja de Jesus Cristo, localizada em frente ao Shopping Cidade Luz em Guarabira. Todas as pessoas são convidadas para essa tarde com especialistas em genealogia.

Para maiores informações chamem no WhatsApp 83 99135-5996 ou CLIQUE AQUI.