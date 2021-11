Digitalização de documentos pelo Creci-PB gera economia, integração e segurança

O Creci-PB continua avançando no processo de tornar todo o arquivo do Órgão digital. “Instalamos scanner em todos os setores e os documentos que dão entrada são digitalizados, tramitados e automaticamente lançados no sistema Conselho Net, o que otimiza procedimentos administrativos, proporciona economia de papel e garante segurança de dados”, afirmou o presidente Rômulo Soares.

O acesso dos funcionários – capacitados por um curso de gerenciamento eletrônico de dados viabilizado pelo Conselho – se dá por meio de uso restrito à rede, no caso de documentação sigilosa, ou através da web quando as informações tratarem de documentos com informações públicas.

“O processo teve início pelo setor de Recursos Humanos através da digitalização de documentos como instrumentos normativos, pastas funcionais (relatório digital do funcionário, processo administrativo de contratação, registro de empregado, documentos pessoais, contrato de trabalho, bem como folha de pagamento (folha de pagamento sintética, folha de pagamento analítica, recibos de pagamento e aviso de férias)”, afirmou a gestora de RH, Hellena Karoliny.

Ela acrescentou que também são digitalizados comprovantes de Imposto de Renda (IR), Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), recibos de vale alimentação e vale transporte e Relações Anuais de Informações Sociais (RAIS).