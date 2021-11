Polícia Militar intercepta carregamento com munições e armas

A Polícia Militar interceptou, na tarde desta quinta-feira (18), um carregamento com 300 munições e duas armas de fogo que seriam entregues no bairro do Pedregal, em Campina Grande. A ação aconteceu na rua José de Alencar, resultando na prisão de dois suspeitos.

De acordo com o comando do 2º Batalhão, a interceptação do material foi feita pelos policiais da Força Tática da unidade, que receberam informações que um casal estaria em uma motocicleta com materiais ilícitos para serem entregues no Pedregal.

“Durante as abordagens os policiais chegaram aos suspeitos, sendo um homem de 31 anos de idade, e uma mulher de 28 anos. Eles estavam em uma moto com 300 munições de vários calibres, além de um rifle calibre 44, e um revólver calibre 38. A suspeita é que eles iriam entregar esse material para um grupo criminoso para o cometimento de homicídios e outros delitos, algo que foi frustrado graças à ação da Polícia Militar”, explicou o coronel Damasceno, comandante do 2º Batalhão.

Todo o material apreendido e a dupla presa foram apresentados na Central de Polícia.