Brasília: comitiva tucana da Paraíba enfrentou turbulência e avião arremeteu

Antes de pousar em Brasília, a aeronave que transportou uma delegação paraibana para as prévias do PSDB sofreu forte turbulência nos arredores da capital brasileira. O voo LA 3281 não foi dos mais tranquilos da Latam.

Ao Blog, a deputada estadual Camila Toscano (PSDB), que lidera a comitiva, contou que o avião da Latam chegou a arremeter. Ficou 45 minutos no ar esperando as condições ideais de pouso. “Foi um voo com emoção”, brincou Camila, depois do susto.

No voo, além da deputada, nove prefeitos e três vices da região do Brejo. Para os paraibanos, as prévias já começaram com frio na barriga.

MaisPB