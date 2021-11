Hackers usam perfil de influenciadora e faturam R$ 80 mil em um intervalo de quatro dias

Naomi Osaka abandonou o torneio de Roland Garros depois que os organizadores do evento a puniram por declarar que não concederia entrevistas durante a competição. LeBron James venceu um campeonato da NBA (Associação Nacional de Basquete, em português) na Disney. Lionel Messi tentou sair do único clube em que atuou na sua carreira. Um Tom Brady de 43 anos liderou o Tamba Bay Buccaneers para um título do Super Bowl. Poucas coisas que ocorreram no ano passado foram normais para os maiores atletas do mundo – e as surpresas se estenderam dos campos para suas contas bancárias.

Embora a pandemia tenha cancelado centenas de eventos esportivos e deixado as ligas profissionais patinando, os 50 atletas mais bem pagos do mundo tiveram um ano recorde. O atleta mais bem pago de futebol. O atleta mais bem pago da NFL – a liga de futebol americano. A atleta mais bem paga. Até mesmo uma receita recorde para um jogador da NBA, mesmo com a liga de basquete norte-americana estabelecendo cortes de salários para a temporada de 2020/2021. Isso tudo ocorreu não só por questões contratuais, mas também por publicidade.

Juntos, os 50 atletas citados neste ranking receberam US$ 2,8 bilhões nos últimos doze meses, um crescimento de 16% em comparação com a última edição desta lista. Dentro desse montante, US$ 1 bilhão veio de contratos de publicidade e outras fontes de receita não vinculadas aos campos, quadras e octógonos, estabelecendo um recorde para o top 50.

O lutador do UFC Conor McGregor aparece em primeiro lugar do ranking com US$ 180 milhões de receita, após a venda de sua participação majoritária na companhia de uísque irlandês Proper No. Twelve. A tenista Naomi é a mulher mais bem colocada da lista, ocupando a 12ª posição geral, com US$ 60 milhões, quebrando o recorde que ela mesma tinha estabelecido no ano passado para atletas femininas, quando ficou em 29º com US$ 37,4 milhões.

Neymar é o único atleta brasileiro presente na lista. O jogador de 29 anos do Paris Saint-Germain ficou em 6º lugar, com receita de US$ 95 milhões, no ano passado. Estima-se que seus ganhos com publicidade chegaram a US$ 19 milhões. Puma, Red Bull, Epic Games e Qatar Airways são algumas das marcas que o contrataram como garoto-propaganda.

As receitas, no entanto, aumentaram para todos da lista. A “nota de corte” para o ranking dos 50 atletas mais bem pagos subiu, passando de US$ 28,5 milhões em 2020 para US$ 34 milhões neste ano, o limiar mais alto de todos os tempos.

Confira o ranking dos 50 atletas mais bem pagos de 2020:

Connor McGregor (MMA) – US$ 180 milhões Lionel Messi (Futebol) – US$ 130 milhões Cristiano Ronaldo (Futebol) – US$ 120 milhões Dak Prescott (Futebol Americano) – US$ 107,5 milhões LeBron James (Basquete) – US$ 96,5 milhões Neymar (Futebol) – US$ 95 milhões Roger Federer (Tênis) – US$ 90 milhões Lewis Hamilton (Automobilismo) – US$ 82 milhões Tom Brady (Futebol Americano) – US$ 76 milhões Kevin Durant (Basquete) – US$ 75 milhões Stephen Curry (Basquete) – US$ 74,5 milhões Naomi Osaka (Tênis) – US$ 60 milhões Tiger Woods (Golfe) – US$ 60 milhões Russell Westbrook (Basquete) – US$ 59 milhões Patrick Mahomes (Futebol Americano) – US$ 54,5 milhões James Harden (Basquete) – US$ 51 milhões David Bakhtiari (Futebol Americano) – US$ 48,5 milhões Ronnie Stanley (Futebol Americano) – US$ 47,5 milhões Giannis Antetokounmpo (Basquete) – US$ 47 milhões Dustin Johnson (Golfe) – US$ 44,5 milhões Klay Thompson (Basquete) – US$ 44,5 milhões Joey Bosa (Futebol Americano) – US$ 44 milhões Kyrie Irving (Basquete) – US$ 44 milhões Jalen Ramsey (Futebol Americano) – US$ 43,5 milhões Trent Williams (Futebol Americano) – US$ 43,5 milhões Myles Garrett (Futebol Americano) – US$ 43 milhões Max Verstappen (Automobilismo) – US$ 42,5 milhões Serena Williams (Tênis) – US$ 41,5 milhões Phil Mickelson (Golfe) – US$ 41 milhões Damian Lillard (Basquete) – US$ 40,5 milhões Kylian Mbappé (Futebol) – US$ 40 milhões Chris Paul (Basquete) – US$ 40 milhões DeAndre Hopkins (Futebol Americano) – US$ 39 milhões Leonard Williams (Futebol Americano) – US$ 39 milhões Jimmy Butler (Basquete) – US$ 38,5 milhões Marlon Humphrey (Futebol Americano) – US$ 37,5 milhões Mohamed Salah (Futebol) – US$ 37,5 milhões Paul George (Basquete) – US$ 37 milhões Chris Jones (Futebol Americano) – US$ 37 milhões Anthony Davis (Basquete) – US$ 36 milhões Aaron Donald (Futebol Americano) – US$ 36 milhões Matt Judon (Futebol Americano) – US$ 36 milhões Paul Pogba (Futebol) – US$ 35,5 milhões Deshaun Watson (Futebol Americano) – US$ 35,5 milhões Shaquil Barrett (Futebol Americano) – US$ 35 milhões Novak Djokovic (Tênis) – US$ 34,5 milhões J.J. Watt (Futebol Americano) – US$ 34,5 milhões Canelo Álvarez (Boxe) – US$ 34 milhões Andrés Iniesta (Futebol) – US$ 34 milhões Robert Lewandowski (Futebol) – US$ 34 milhões

*com Christina Settimi, David Dawkins, Ariel Shapiro e Madeline Berg

