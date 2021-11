Viatura da Polícia Militar fica destruída após ataque a tiros em Uiraúna

Criminosos que atuam no universo virtual enxergam os perfis de influenciadores digitais como a oportunidade ideal para ganhar dinheiro fácil. No país, milhares de usuários do Instagram sofrem prejuízos após caírem em golpes, nos quais falsos anúncios de produtos eletrônicos são postados nos Stories das vítimas. Em apenas um dos casos, os golpistas faturaram R$ 80 mil em quatro dias.

A influenciadora digital Stênia Morais, 29 anos, perdeu o acesso à própria conta na plataforma e ao número de telefone. Os hackers queriam controlar o perfil que tem mais de 230 mil seguidores. “Os golpistas fizeram a portabilidade do meu número sem que eu soubesse e, com isso, conseguiram pedir a redefinição de login e a senha do meu Instagram”, explicou a influenciadora.

Logo depois, os criminosos publicaram vídeos antigos nos Stories de Stênia, intercalando com anúncios fraudulentos, nos quais eram vendidos vários aparelhos eletrônicos por preços bem abaixo do de mercado. Um iPhone 11 era oferecido por R$ 2,8 mil, e um videogame como Playstation, na faixa dos R$ 3 mil. Em questão de horas, dezenas de pessoas ao redor do país enviaram pagamento, via PIX, aos golpistas.

Veja imagens dos golpes:

Extorsão

A influenciadora explicou que os hackers passaram a controlar não apenas o perfil dela, mas o da filha também. “As duas contas tinham o número de celular vinculado e ambas foram furtadas. Os criminosos entraram em contato por meio do Instagram do meu marido e exigiram o pagamento de R$ 10 mil para devolver as duas contas”, explicou.

O perfil da influenciadora acabou recuperado pelo delegado Alessandro Barreto, especialista na apuração de crimes virtuais. Recentemente, o investigador retomou o controle de uma série de perfis que haviam sido hackeados. “Existem pontos importantes que precisam ser observados pelos usuários, entre eles a utilização de aplicativos de certificação e jamais clicar ou aceitar qualquer tipo de mensagem via SMS”, afirmou Alessandro.

Além da influenciadora, uma atriz do Rio de Janeiro foi alvo dos golpistas na última semana e, até agora, não conseguiu reaver a conta. Gabriela Cardoso Vieira Gomes, 40, teve o perfil invadido após enviar um link para o Instagram de um suposto restaurante. “O perfil faria uma promoção para casal, e eu teria apenas de encaminhar um link que eles me enviaram por mensagem e eu assim o fiz”, contou.

Metrópoles