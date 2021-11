Fim da polêmica: Emenda de Gervásio Maia garante segundo tomógrafo para Região de Guarabira

O deputado federal Gervásio Maia (PSB), indicou recursos, na ordem R$ 858.000,00, para a aquisição de um tomógrafo para o Hospital Regional de Guarabira. A solicitação do benefício foi feita pelo secretário Executivo do Orçamento Democrático Estadual da Paraíba, Célio Alves. A Emenda Parlamentar será indicada no Orçamento 2022 e será repassada ao Governo do Estado.

Gervásio explicou que a falta de um exame de imagem no município faz com que os pacientes peregrinem pelas unidades de saúde de outras regiões a procura do exame.

“A aquisição de novos equipamentos, a exemplo do tomógrafo, vai facilitar os profissionais a obterem diagnósticos mais precisos. Estamos falando em saúde, cuidado e respeito ao povo, que não vai mais precisar se deslocar para outras cidades e regiões para a realização de um exame”, destacou o parlamentar.

“Desde que assumimos o mandato estamos indicando nossas emendas no sentido de aumentar a capacidade resolutiva dos hospitais, fazendo com que mais municípios estejam equipados e preparados para atender a população local e de regiões vizinhas”, finalizou Gervásio Maia.

*Tomógrafo para Belém*

Com a aquisição do equipamento para o Hospital Regional de Guarabira, a região vai contar com dois aparelhos para a realizaçãode de exames de tomografia. Em julho de 2020, a prefeitura de Belém recebeu investimentos para a aquisição de um tomógrafo na ordem de R$ 765 mil. O dinheiro já em caixa.