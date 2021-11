Primeiro dia de provas do Enem transcorre tranquilo em toda a Paraíba

O suspeito de um assalto realizado na tarde deste sábado (20), em Jacarau, Litoral Norte da Paraíba, terminou morto.

A vítima do assalto foi um comerciante, que estava no sítio Lagoa de Dentro, zona rural.

De acordo com as informações da PM, houve troca de tiros com dois suspeitos, após a chegada dos policiais. Um dos suspeitos atingidos acabou não resistindo e morreu mesmo tendo sido socorrido para o hospital.

Outro suspeito foi baleado e a moto da vítima do assalto foi recuperada pela PM.